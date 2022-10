Lookman: “Scudetto? Siamo felici di essere al top per ora, ma pensiamo partita dopo partita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Atalanta, Ademola Lookman, ha così commentato la sfida vinta per 2-1 contro il Sassuolo. “Siamo contenti, è un altro gol importante, sono contento per la squadra perché conquista altri tre punti importanti. Scudetto? C’è ancora molta strada da fare, nell’ultima intervista ho detto che dobbiamo pensare gara per gara, siamo felici di essere al top per ora, ma vediamo come va con il tempo”. Infine, ha così commentato la miglior partenza della sua carriera: “Sono molto contento, sto bene nella squadra, nella città, mi sto divertendo con il mio calcio, spero di continuare così”.

Foto: Instagram Atalanta