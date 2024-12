Lookman: “Partita che ci servirà per crescere. Sapevamo che sarebbe stata dura”

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Partita dura oggi, loro hanno colto le loro opportunità quando le hanno avute. E’ una squadra molto qualitativa, sapevamo che sarebbe stata difficile. Siamo stati sfortunati, però usciamo a testa alta”.

Nel finale hai messo la palla del pareggio: “Cerco sempre di dare il meglio e cerare opportunità per gli altri, come gli altri per me”.

Cosa portate via da stasera? “Tante cose buone, ma anche altre da cui imparare. Abbiamo un’altra partita sabato e speriamo di vincerla”.

Step di crescita per voi? “Sì, un altro grande passo per noi. Oggi in alcuni momenti abbiamo mostrato grande qualità, sarà importante non deprimerci troppo e ripartire”.

Foto: sito Atalanta