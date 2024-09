Lookman in gol con la Nigeria. L’Atalanta si complimenta con lui sui social

Dopo un’estate turbolenta e movimentata, soprattutto negli ultimi giorni di agosto che lo hanno visto protagonista di diverse voci di mercato, Lookman può riprendersi l’Atalanta. L’attaccante della dea non ha disputato nemmeno un minuto in queste prime tre giornate di campionato, anzi c’è di più: non è stato nemmeno convocato per i match contro Lecce (vittoria per 4-0) e Torino (sconfitta per 2-1) e si è accomodato in panchina per 90′ contro l’Inter nella disfatta a San Siro (sconfitta per 4-0). Ieri Lookman è stato protagonista nella vittoria della sua Nigeria contro il Benin, autore di un gol e l’Atalanta oggi si è congratulata con lui con un post sul proprio profilo Instagram. Forse le acque si sono calmate e Gasperini potrà tornare a contare su una delle colonne portanti della squadra, a maggior ragione dopo la partenza di Koopmeiners e l’infortunio di Scamacca.

Foto: Atalanta Instagram