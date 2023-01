Lookman illude l’Atalanta, poi Di Maria (rigore) e perla di Milik: 2-1 Juve all’intervallo

Dopo le questioni sulle plusvalenze dei giorni scorsi e la penalizzazione di 15 punti in classifica, la Juve torna in campo in campionato, in un clima ostile alla Lega Serie A che si respira allo Stadium.

Sfida bella contro l’Atalanta lanciatissima, con 13 gol fatti nell’ultima settimana. Atalanta che parte meglio e gela lo Stadium dopo pochi minuti con Lookman, che approfitta anche di un errore di Szczęsny.

Ma la Juve è viva e i giocatori rispondono con orgoglio al momento. Al 24′, Fagioli è atterrato in area da Ederson, dopo la revisione del VAR viene dato un calcio di rigore alla Juve.

Dagli 11 metri, Di Maria non sbaglia per il pareggio bianconero. Juve che insiste, grande azione di Fagioli sulla destra, palla in mezzo dove Milik al 34′ è autore di un grandissimo gol. La Juve ribalta la gara con veemenza.

Finisce un bel primo tempo dopo 4 minuti di recupero, con la Juve che conduce sulla Dea.

Foto: Instagram personale