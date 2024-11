Lookman da urlo (doppietta), palo di McTominay: 2-0 Atalanta all’intervallo

Il primo tempo di Napoli-Atalanta termina 0-2.

La gara parte subito con un ritmo altissimo, con le due squadre che si contendono ogni pallone. L’Atalanta cerca di fare la partita, ma il Napoli si compatta bene e chiude le linee di passaggio con efficacia. La prima occasione è per Lukaku: al 9′ su un’azione sviluppata da sinistra a destra, il belga arriva a colpire di testa. Il tiro è debole, nessun problema per Carnesecchi. Ma a stappare la gara ci pensa Lookman un minuto dopo, che con un mancino al volo spiazza Meret. La reazione azzurra non si lascia attendere, non passa neanche un minuto che McTominay scheggia il palo. La gara è più viva che mai. Il Napoli insiste: al 18′ interessante inserimento di Anguissa, servito in profondità da Di Lorenzo: il camerunense prova a metterlo in mezzo, Carnesecchi in uscita laterale fa schermo. L’Atalanta risponde al 24′, col solito Lookman: slalom tra i difensori e appoggio su Pasalic, ma il tiro del croato trova la deviazione di Buongiorno. Ed è ancora Lookman a rendersi decisivo, siglando la doppietta personale: De Ketelaere conduce palla, cambia gioco per l’attaccante che rientra sul piede preferito e calcia con violenza verso la porta: è 0-2 al Maradona, risultato con cui termina la prima frazione di gara.

Foto: Atalanta Instagram