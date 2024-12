Lookman: “Crediamo nel nostro lavoro. I tifosi sognano lo scudetto? Giusto così”

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Milan.

Queste le sue parole: “Abbiamo vinto contro una squadra forte e siamo contenti. Una vittoria pesante e importante, che vale ancora di più per il nostro campionato, visto che il Milan è una grande squadra”.

I tifosi sognano lo scudetto. Iniziate a pensarci anche voi? “Dobbiamo continuare a giocare così, pensando a una partita alla volta. Crediamo nel nostro lavoro. È giusto che i tifosi sognino, noi dobbiamo continuare a lavorare”.

Il prossimo premio che riceverà sarà il pallone d’oro africano? “Sono tra i nominati per questo premio, per me sarebbe un sogno e spero di vincerlo, visto che sono tra i cinque finalisti”.

Foto: twitter Atalanta