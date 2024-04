Lookman al 94′ e Pasalic al 98′! L’Atalanta ribalta l’andata e vola in finale contro la Juventus: 4-1 alla Fiorentina

L’Atalanta vola in finale di Coppa Italia! Ribaltato il risultato del Franchi: 4-1 alla Fiorentina. La gara si sblocca dopo appena 8′ con Teun Koopmeiners che ristabilisce la parità rispetto l’1-0 dell’andata. Il centrocampista offensivo olandese approfitta di un rimpallo generato da Mandragora sul tentativo di tocco filtrante da parte di Scamacca. Koopmeiners incrocia con il mancino e batte così Terracciano. Al minuto 13 l’Atalanta avrebbe trovato il 2-0 sulla Fiorentina con il gran gol di Gianluca Scamacca: l’attaccante nerazzurro riceve al limite dell’area ed esplode un gran destro all’incrocio dei pali. Alla revisione VAR però la rete viene annullata per via di un fallo precedente di Koopmeiners ai danni di Beltran. La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i viola. Al minuto 53 arriva il rosso diretto ai danni di Nikola Milenkovic, autore di un fallo ai danni di Scamacca appena prima del suo ingresso in area di rigore. Italiano ridisegna la sua Fiorentina: dentro Quarta, fuori Belotti. E, successivamente, dentro Duncan e fuori Beltran. Ed è proprio il centrale argentino a trovare la via del gol al 68′. Punizione ben battuta da Biraghi nel cuore dell’area di rigore, Martinez Quarta si stacca dalle marcature difensiva e insacca all’angolino con una bella incornata. Al 75′, però, arriva la risposta dei bergamaschi con una grande rete di Scamacca in semirovesciata dopo la sponda di De Ketelaere. Al 94′ il Gewiss Stadium esplode per il gol di Lookman, ma l’assistente segnala prontamente la posizione di fuorigioco del centravanti nigeriano. La revisione del Var, però, smentisce la segnalazione e restituisce la rete agli uomini di Gasperini. Ma non è finita. Al 98′ l’Atalanta colpisce ancora in contropiede con Pasalic per il 4-1 definitivo. Adesso per i nerazzurri ci sarà la Juventus.

Foto: Instagram Atalanta