Il retroscena: Inter, nessuna resa per Lookman. Perché Frendrup non interessa

11/08/2025 | 10:17:43

L’Inter è ancora in attesa per Ademola Lookman. E il nigeriano fin qui non ha valutato alcuna proposta alternativa. Partiamo da questo presupposto per sintetizzare il seguente concetto: l’Inter non ha gettato la spugna, non ha lanciato ultimatum, all’interno di questa partita a scacchi che avrebbe dovuto avere un epilogo a fine luglio e che invece ha portato a una logorante attesa. Certamente non potrà essere un’attesa infinita, ma l’Inter per ora sta pensando solo a Lookman. Non ci sono grandi conferme anche nel caso di Frendrup, il centrocampista dalle qualità indiscutibili e che il Genoa potrebbe cedere in presenza di una proposta importante. Ma le caratteristiche di Frendrup sono abbastanza simili, per esempio, a quelle di Sucic o Barella, l’Inter non ha fatto alcuna mossa in tal senso e continua a restare concentrata sul tormentone Lookman.

Foto: Instagram Lookman

