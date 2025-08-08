Il retroscena: Lookman, il verbale (salato) è pronto. Il gioco dei silenzi

08/08/2025 | 14:09:59

Ademola Lookman ha deciso di andare in vacanza, dopo aver saltato qualche allenamento con l’Atalanta. Il club di Percassi ha preparato il verbale con una multa salata in arrivo. L’atteggiamento dell’attaccante nigeriano è considerato inaccettabile, al netto delle rispettive motivazioni e di quanto accadrà nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Intanto, va avanti il gioco dei silenzi: l’Atalanta aspetta l’Inter e in contemporanea l’Inter aspetta l’Atalanta. Andremo avanti così, per molto o per poco tempo oggi non è dato saperlo: prima o poi arriveremo a una soluzione. Anzi, alla soluzione.

Foto: Instagram Atalanta