LONGSTAFF, LA MAGICA NOTTE DEI MUGPIES

Il Newcastle è tornato a far tremare il St. James Park anche in Champions, dopo i magici anni di Alan Shearer, di quella squadra che fece tremare anche diverse big d’Europa. Eredità raccolta alla grandissima dal nuovo Newcastle, che dopo lo 0-0 a San Siro, annienta per 4-1 un pessimo PSG, che cade sotto i colpi dei Magpies.

Una serata da incorniciare per tanti ragazzi, in particolare per Sean Longstaff, al Newcastle praticamente da sempre, tifoso di ques<to club fin da bambino, la sua famiglia tifa tutta per i Magpies. E quando segni, all’esordio in casa in Champions, un gol, contro una delle favorite della Champions, per un ragazzo che ha fatto tanta gavetta, non può non essere una serata speciale.

Classe 1997, nato proprio a Newcastle upon Tyre, mell’estate del 2019 viene indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Un talento che faticherà a mostrare, ad essere sinceri, o meglio, lo mostrerà solo in fasi alterne, fino a questo inizio di stagione.

Longstaff ha iniziato la sua carriera con la squadra giovanile del Newcastle United. Si è trasferito in prestito al club della Premiership scozzese Kilmarnock nel gennaio 2017, insieme a Callum Roberts e Freddie Woodman. Ha firmato in prestito per il Blackpool nel luglio 2017. Esperienze importanti per lui, che lo hanno fatto esordire tra i professionisti, e gli hanno fatto fare le ossa. Il suo primo gol professionistico è arrivato il 17 luglio 2018. Nonostante tutto, sembrava che anchbe in quella stagione il centrocampista fosse destinato a partire, ma Longstaff ha impressionato l’allenatore Rafa Benítez nel pre-campionato ed è stato premiato con un contratto quadriennale nel novembre 2018.

Ha fatto il suo debutto in Premier League contro il Liverpool ad Anfield nel dicembre 2018. Questo è stato seguito dal suo primo gol nel replay della FA Cup contro il Blackburn Rovers prima di mettere a segno una prestazione memorabile segnando il rigore che ha regalato al Newcastle una vittoria per 2-1 sui campioni del Manchester City nel gennaio 2019. Il 26 febbraio 2019, Longstaff ha segnato il suo primo gol in Premier League con il Newcastle nella vittoria per 2-0 sul Burnley. Nel suo migliore momento, però, ha dovuto dire stop alla stagione 2018-19 a causa di un infortunio ai legamenti del ginocchio. Torna in campo solo nel gennaio 2022, in una stagione comunque complicata, non tornando come una volta e con una lenta ripresa dall’infortunio. Nell’estate 2022, era vicino all’addio, ma ha voluto rimanere nei Magpies, desideroso di giocarsi un posto. E i suoi sacrifici vengono ripagati. Il 31 gennaio 2023, ha segnato una doppietta nella vittoria per 2-1 sul Southampton nel ritorno della semifinale della Coppa EFL, qualificando il suo club alla prima finale dal 1999.

Da allora ha aiutatio sempre di più il club, riconquistandosi posti nelle gerarchie in mediana e tornando poco alla volta un punto fermo della squadra. Il 4 ottobre 2023, ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League, nella vittoria per 4-1 sul Paris Saint-Germain al St James’ Park, a conclusione di una serata magica, tanto attesa dal club e dallo stesso calciatore.

Inizio di stagione migliore di sempre per lui, tra le altre cose, con già 4 gol all’attivo, in ogni competizione, compresa una doppietta in Carabao Cup. Consiederando che le ultime 3 annate aveva chiuso solo con un gol, è già un qualcosa di straordinario per lui.

Longstaff si gode così il trionfo di una serata magica, dal sapore del passato, che proietta il Newcastle anche tra le big del calcio europeo.

Foto: sito Newcastle