Longoria su Wahi: “Non parte. È uno dei migliori giovani attaccanti d’Europa, arriverà il suo momento”

Arrivato in estate al Marsiglia per succedere a un certo Pierre-Emerick Aubameyang per circa 26 milioni di euro più bonus, Elye Wahi (21 anni) è lungi dall’aver convinto le aspettative della piazza. Soli 2 gol e 1 assist in 12 partite, troppo poco per ciò che il talento ivoriano aveva mostrato al Lens. Nella conferenza stampa odierna, il presidente Longoria ha parlato del giocatore e del suo futuro.

“Una partenza di Wahi per noi è fuori discussione. Crediamo molto nelle potenzialità di Elye, ogni giocatore ha il suo ritmo. Credo che sia uno dei migliori giovani attaccanti d’Europa. Arriverà il suo momento, siamo tranquilli, lui deve restare calmo e io ho fiducia. Alla fine ce la farà, ha tutte le qualità”.

Foto: Instagram Wahi