Longoria (presidente del Marsiglia) su Pogba: “Più un sogno che una realtà di mercato”

Nella conferenza stampa indetta dalla società, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato del possibile approdo di Paul Pogba in squadra alla scadenza della squalifica. Il numero uno del club francese non ha del tutto chiuso le porte all’operazione, ma ha confermato che il giocatore non è un obiettivo primario.

“In questo momento siamo in un trend positiva, quindi non vogliamo cambiare l’equilibrio che si è creato nella squadra, soprattutto nelle ultime settimane. Il mercato è una questione di opportunità. Ci sarà movimento, alcuni giocatori non hanno abbastanza minuti per i loro gusti. Abbiamo fatto grandi investimenti quest’estate, dobbiamo essere attenti anche alla gestione economica. Coglieremo le opportunità se ce ne saranno, ma mantenendo l’equilibrio del gruppo. Pogba? Paul è un giocatore straordinario, una persona straordinaria, l’ho conosciuto alla Juventus. Sono stato il primo felice di vedere ridotta la sua sanzione. Anche Medhi Benatia ha un ottimo rapporto con lui. Gli abbiamo mandato dei messaggi perché eravamo felici per lui. Quando ero alla Juve era una superstar, arrivò 3° al Pallone d’Oro, i miei amici mi chiedevano tante cose e lui mi aiutava sempre. Non ci sono discussioni avanzate. Questa settimana avremo una riunione interna per gli obiettivi del mercato. Come club, ci piace sempre cogliere le opportunità, vedere grandi giocatori giocare per noi, ad esempio con Adrien (Rabiot) o Hojbjerg. Ma non ci sono state discussioni con Pogba, né incontri. Non sto chiudendo la porta, ma questa situazione crea molte speculazioni. Si tratta soprattutto di sogni più che di realtà sul mercato”.

Foto: X Francia