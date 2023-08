Longoria: “Non penso più a Sanchez, diverse offerte per Under. Malinovskyi? Futuro da valutare”

Pablo Longoria chiude la porta ad Alexis Sanchez. Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Marsiglia ha risposto alle domande ai giornalisti presenti facendo il punto sul mercato: “Se ci penso ancora? No. E ad essere onesti, se analizziamo la rosa, ad eccezione dell’esterno destro credo che siamo al completo. Abbiamo una rosa dove in tutte le posizioni ci sono due giocatori. Considero la squadra al completo a meno che non ci siano delle cessioni”.

Poi ha proseguito parlando della situazione di Cengiz Under: “È vero che ci sono delle offerte sul tavolo da parte di diverse squadre. Analizziamo il mercato, cercando di vedere con quale società possiamo trovare l’accordo. Attualmente è un nostro giocatore e non è vicino a trovare un accordo con dei club”.

Infine su Malinovskyi: “Ci sono dei giocatori che si adattano velocemente e ci sono giocatori che hanno bisogno di più tempo. Quando è stato acquistato era perché si adattava al sistema di Tudor. Ora dobbiamo analizzare quale sarà il ruolo di Ruslan nel sistema attuale di gioco e vedere tutte le possibilità. I giocatori importanti devono essere altrettanto importanti in campo. Con lo stipendio bisogna sempre trovare un equilibrio”.

Foto: Instagram Marsiglia