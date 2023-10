Longoria: “Inaccettabile quello che è successo, solo gente priva di senno può fare cose simili”

Parlando a Prime Video, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria si è detto scioccato dagli eventi di ieri sera, che hanno costretto ad annullare la sfida tra Marsiglia e Lione al Velodrome. Ecco le sue parole:

“Ho un pensiero per Fabio Grosso, che conosco bene. È del tutto inaccettabile, nel calcio questo non può succedere. Solo gente priva di ogni senno può fare una cosa del genere, rovinare una festa con lo stadio pieno, 65.000 persone che attendono di godersi lo spettacolo. È inaccettabile. Sono arrabbiato, sono davvero sgomento per la situazione attuale perché non c’è posto nel calcio e nella società per persone di questo tipo. Siamo venuti qui per giocare a calcio e ti ritrovi con questo tipo di situazione… È assolutamente inaccettabile”.

Foto: Twitter Marsiglia