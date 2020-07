Longo: “Belotti è un grande attaccante, se in fiducia può segnare in qualsiasi momento”

Moreno Longo ha rilasciato un’intervista a Torino Channel nel giorno della vigilia della gara contro l’Inter. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Belotti ha qualità da grandissimo attaccante, può segnare in qualsiasi momento quando è in fiducia. Cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio, siamo a disposizione delle sue caratteristiche.”

Foto: Twitter ufficiale Torino