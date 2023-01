Longo analizza: “Guardiamo la classifica con equilibrio”

Il tecnico del Como Moreno Longo, ha fatto un bilancio rispetto a quanto raccolto dal suo arrivo sulla panchina lariana. Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha commentato: “La classifica va guardata con grandissimo equilibrio, anche con distacco. Nel senso che in questo campionato davvero incerto bisogna mantenere i piedi piantati per terra perché il percorso è molto lungo e tortuoso. Abbiamo solo dovuto avere il tempo necessario per portare le nostre idee e il nostro metodo alla squadra. Un lavoro facilitato, ripeto, dalla disponibilità dei calciatori. E’ stata la sconfitta di Modena, la più pesante della stagione, che la squadra ha saputo trasformare in un’opportunità per reagire, cambiare registro e crescere. Sappiamo anche benissimo di non aver fatto assolutamente nulla in questo campionato difficilissimo, ma allo stesso tempo non era scontato che oggi potessimo avere un trend che ci consente di guardare positivamente al futuro. Mi tengo stretta la mentalità e l’atteggiamento delle ultime partite. Mi piacerebbe migliorare la gestione del risultato, perché troppe volte ci siamo fatti riprendere nei minuti finali, perdendo per strada tanti punti”.

foto: profilo Instagram Como