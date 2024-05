Lombardo sul silenzio stampa: “Momento complicato, non è che non vogliamo metterci la faccia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il responsabile delle comunicazioni del Napoli, Nicola Lombardo, ha così spiegato la scelta del silenzio stampa: “Innanzitutto ci scusiamo per il silenzio stampa che però è un’eventualità prevista dal regolamento. Lo hanno deciso sia la squadra che il mister e il presidente ha accettato. Questo momento è complicato, non è che non vogliamo metterci la faccia. Infatti mister Calzona parla sempre durante la settimana. Ci saranno momenti a breve per parlare con i media, la prima cosa è scusarci. Dispiace soprattutto per i tifosi che sono l’anima di una squadra. Abbiamo decine di milioni di tifosi nel mondo, non solo quello che vengono allo stadio. La tristezza è per tutti. I tifosi sono sempre molto vicini alla squadra”.

Foto: Twitter Napoli