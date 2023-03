L’omaggio della Nazionale e del Maradona per Vialli: “Luca, Azzurro per sempre”. Il video

Gara speciale per la Nazionale italiana che ospita l’Inghilterra al Maradona. La prima senza Gianluca Vialli, che era capo delegazione a Wembley nell’estate 2021 quando l’Italia vinse ai rigori contro gli inglesi il titolo continentale.

Vialli ci ha lasciati lo scorso 6 gennaio. Oggi è la prima senza di lui, un sentimento di emozione per Mancini e i ragazzi della Nazionale.

Prima della gara con l’Inghilterra è stato pubblicato un video di ricordo per l’ex azzurro, video che poi è stato pubblicato anche sui canali social della Nazionale che ha scritto: “Luca, Azzurro per sempre”.

Foto: Twitter Azzurri