L’omaggio del Bayern a Ribery: “Merci Franck”

Nel giorno in cui Franck Ribery ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, il Bayern Monaco ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video con il quale ha voluto ringraziare il campione frances.

Ribery in Germania ha vinto vinto 9 Bundesliga, 6 Coppe di Germania, 1 Coppa di Lega di Germania, 4 Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

Di seguito il tweet:



Foto: twitter Bayern