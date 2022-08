L’OM annuncia l’arrivo di Alexis Sanchez, nessuna sorpresa

Alexis Sanchez inizia ufficialmente la sua avventura in Francia. Dopo aver lasciato l‘Inter, il cileno approda così al Marsiglia, come anticipato negli scorsi giorni. Il comunicato del club transalpino: “L’Olympique Marsiglia e Alexis Sanchez si sono intesi sull’arrivo del giocatore in città dopo un accordo di principio. Il nazionale cileno con 143 presenze e 17 trofei nella sua carriera si impegnerà nelle prossime ore dopo aver superato la visita medica.”

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’@Alexis_Sanchez.

Libre de tout contrat, l’attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’est engagé après le succès de sa visite médicale. 🇨🇱

👉 https://t.co/uDsgwShYoX pic.twitter.com/vVh7F9uzJd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

Foto: Instagram giocatore