L’Olympique Lione riparte da Laurent Blanc: accordo vicino

Laurent Blanc sarà il nuovo allenatore dell’Olyimpique Lione: l’accordo è vicino, come riportato già ieri da diverse fonti francesi, con intesa prevista fino al 2024. Peter Bosz era già entrato in discussione nelle ultime settimane per un rendimento non all’altezza. Il club francese ha deciso di sollevarlo dall’incarico e si prepara ad accogliere Blanc per una svolta annunciata, mancano soltanto pochi dettagli.

Foto: profilo Blanc