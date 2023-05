L’Olimpico si prepara al sold out per la finale di Europa League: venduti già 40 mila biglietti

In vista della finale di Europa League di mercoledì 31 maggio, la Roma ha messo a disposizione per tutti i tifosi la possibilità di seguire la partita allo Stadio Olimpico con l’ausilio dei maxi schermi, iniziativa che era stata già fatta lo scorso anno in vista della finale di Conference League poi vinta 1-0 contro il Feyenoord. I biglietti sono stati messi in vendita ieri sera nel tardo pomeriggio e dopo mezza giornata sono stati 40 mila i tagliandi già venduti. L’impressione e che tra oggi e domani si potrà segnare già il sold out.

Foto: olimpico twitter roma