L’Olimpico riabbraccia Simeone: “Bentornato Cholo, nostro campione d’Italia”

“Roma e la Lazio saranno sempre casa tua. Bentornato Cholo, nostro campione d’Italia”. Questo lo striscione apparso in Curva all’Olimpico appena prima dell’inizio della sfida di Champions League tra la Lazio e l’Atletico Madrid, dedicato all’allenatore di questi ultimi Diego Pablo Simeone, con un trascorso in biancoceleste tra i protagonisti dello Scudetto con la squadra che aveva Cragnotti come proprietario e Eriksson in panchina.

Fonte: UEFA.com