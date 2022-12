L’Olanda vola ai quarti sulle ali di Dumfries (un gol e due assist): 3-1 agli USA

L’Olanda stende gli USA con un 3-1 che porta la firma di Denzel Dumfries, protagonista assoluto del match con un gol e due assist. Partono fortissimo gli americani e dopo appena 3 minuti potrebbero essere già in vantaggio se Pulisic calcia addosso a Nobbert. Un’occasione clamorosa che in effetti, come nella migliore tradizione calcistica, dà il ‘la’ all’azione di contropiede che al 10′ vede McKennie lanciare la palla sulla destra per Dumfries, che scappa e pesca Depay che porta gli Orange im vantaggio. I ritmi si abbassano immediatamente, con l’Olanda che prova ad accelerare a folate, senza però rendersi particolarmente pericoloso. Al 42′ sono gli Stati Uniti a provarci concretamente, ma Noppert non si fa sorprendere da Tim Weah. Poco dopo è Dest che tenga l’affondo solitario ma il muro olandese lo respinge. Ma proprio mentre l’arbitro stava per fischiare il termine della prima frazione, ecco che Dumfries scappa sulla fascia, arriva in fondo e crossa di nuovo all’indietro per Blind che con un tiro fotocopia rispetto alla rete di Depay. Al 76′ gli USA provano a riaprire la partita con un colpo di tacco di Wright. Ma le speranze degli americani vengono spente pochi minuti dopo da Dumfries che segna il definitivo 3-1 per gli Orange. L’Olanda è la prima Nazionale ad accedere ai quarti di finale di questa edizione dei Mondiali dove affronterà la vincente tra Argentina e Australia.

Foto: Olanda Instagram