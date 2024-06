L’Olanda vince 2-1 contro la Polonia: Weghorst decisivo

Nel match delle 15 dell’ Europeo si sfidavano la Polonia di Probierz e l’Olanda di Koeman. Le due Nazionali si trovano nel Gruppo D insieme a Francia ed Austria. Gli Orange fanno capire da subito le proprie intenzioni e si riversano in attacco: passano solamente 120 secondi e i ragazzi di Koeman sfiorano il vantaggio con Gakpo, chiuso sul primo palo da un attento Szczesny. Continua il pressing degli olandesi che ci riprovano al 14′ con Xavi Simons ma il suo diagonale finisce alla destra del portiere. Come spesso accade però alla prima occasione la Polonia affonda e passa in vantaggio grazie al gol di Adam Buksa che segna di testa su corner battuto da Zielinski. Gli Orange non demordono e si riversano in attacco in cerca del pareggio, sventato da un miracolo di Szczesny su Van Dijk al 20′ e ottenuto nove minuti dopo grazie al gol di Gakpo che con un tiro deviato mette fuori gioco il portiere della Juventus. L’Olanda percepisce il momento positivo e prova a passare in vantaggio al 43′ e al 46′ con Depay e Gakpo: nulla da fare, si va all’intervallo sull’1-1. Il copione della partita resta invariato e anche nella ripresa l’Olanda tenta a più riprese il gol del vantaggio con Xavi Simons prima (55′) e due volte con Dumfries (65′ e 70′) ma Szczesny nega entrambe le volte la gioia del gol all’esterno dell’Inter. Koeman attinge alla panchina inserendo Malen e Wijnaldum al posto di Xavi Simons e Veerman ma il risultato rimane lo stesso finché il terzo cambio non si rivela quello decisivo: fuori Gakpo dentro Weghorst (81′). Due minuti dopo è proprio lo stesso a siglare il gol del vantaggio degli olandesi: l’attaccante imbeccato da Aké trafigge Szczesny sul primo palo con il sinistro. I ragazzi di Probierz non si arrendono e sfiorano il pareggio con Swiderski, l’attaccante del Verona viene chiuso da Verbruggen. Nulla da fare per la Polonia, la prima partita la vince l’Olanda meritatamente.

Foto: instagram Euro 2024