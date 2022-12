L’Olanda ci prova, ma E. Martinez la ipnotizza dal dischetto. Argentina in semifinale, decide il rigore di Lautaro

L’Argentina batte l’Olanda ai calci di rigore e vola in semifinale contro la Croazia. La posta in palio inizia a scottare e la partenza di Olanda-Argentina ne risente: Dopo lo studio iniziale, Messi si accende e inventa un corridoio per Molina che, freddo, va a segnare l’1-0. Il gol dà energie aggiuntive all’Argentina, subito alla ricerca del secondo: a provarci è il solito Messi, ma il suo tiro a fine tempo è innocuo. Nel finale di frazioni volano ammonizioni (Acuna era diffidato). Nella ripresa non cambia il rullino della gara, e al 73′ arriva il raddoppio della Seleccion su calcio di rigore procurato da Acuna (fallo di Dumfries) e realizzato da Lionel Messi (decimo gol ai Mondiali, agganciato Batistuta). Rimasto immobile Noppert. Poteva essere il colpo del definitivo ko, ma non per gli Orange e, soprattutto per Weghorst. Il centravanti olandese entra e cala il bis, prima, con un colpo di testa all’83’ e, poi, al 101′ sfruttando al meglio uno schema su punizione. Ai supplementari nessuna delle due squadre intende più sbilanciarsi talmente tanto da rischiare una beffa nei pressi della linea del traguardo. Il primo dei due tempi aggiuntivi scorre senza emozioni, a ridosso del 120′ torna fuori l’Argentina, che con Lautaro Martinez e Messi impegna più volte la porta di Noppert, ma senza riuscirci. Il portiere degli olandesi impedisce a Di Maria di trovare un gol olimpico, sulla situazione seguente è invece il palo a graziare la selezione di Van Gaal ed impedire il 3-2 da fuori di Enzo Fernandez al 121′. Rigori, anche nel secondo quarto di finale. La serie degli undici metri viene inaugurata dall’Olanda, con capitan Van Dijk. Martinez lo ipnotizza, suggerendo come andranno i tiri dagli undici metri. Dopo il gol di Messi, infatti, il portiere argentino si ripete anche su Berghuis e grazie al gran destro di Paredes è più due Argentina. Koopmeiners, Montiel e l’eroe oranje di serata Weghorst segnano, mentre Enzo Fernandez sciupa una super prestazione con un destraccio troppo largo. Segna anche Luuk De Jong, il tiro decisivo tocca a Lautaro Martinez. Nessun tremore per l’attaccante dell’Inter: destro incrociato, Noppert spiazzato e Argentina in semifinale con la Croazia.

Foto: Instagram Argentina