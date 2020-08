La Lokomotiv Mosca ufficializza Miranchuk all’Atalanta: nostra esclusiva in porto

La Lokomotiv Mosca ha annunciato sui propri social che il centrocampista russo Aleksey Miranchuk lascerà il club rossoverde per unirsi all’Atalanta. In attesa delle visite mediche, possiam già affermare che Gasperini ha un uomo nuovo per il suo centrocampo, come vi avevamo anticipato.

⚡️ «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование. ➡️ https://t.co/iigbZr1dtA pic.twitter.com/f9DTWCRRX8 — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020

Foto: Twitter