Loftus-Cheek: “Voglio essere libero di giocare. Spero di vestire di nuovo la maglia dell’Inghilterra”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al The Times: “Ho sempre pensato di trasferirmi. Quest’ultima stagione, verso la fine, mi è sembrato il momento giusto per cambiare aria. Dopo le ultime due stagioni in cui mi sentivo davvero bene e non giocavo nella posizione che desideravo, mi sentivo come un animale in gabbia. Ora voglio solo essere libero di giocare, sento che era il momento giusto per voltare pagina. Quando ero più giovane ricordo il Milan come una potenza del calcio europeo. Il Milan era sempre un grande club. Uno dei miei prossimi obiettivi? Riconquistare la Nazionale”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek