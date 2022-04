Loftus-Cheek: “Sto bene, mi sento come quando giocavo con Sarri”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che nelle ultime settimane sta giocando con maggiore continuità, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail: “In questo momento mi sento come quando ho giocato tante partite ed ero cresciuto. Come la stagione al Crystal Palace o con Maurizio Sarri. Il fatto che l’allenatore si fidi di me mi dà qualcosa in più, ho giocato contro il Real Madrid in Champions e questo la dice lunga. Sono grato di essere in questa posizione e devo solo continuare così“.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea