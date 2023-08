Loftus-Cheek: “Sono nel posto giusto. Pioli vuole un calcio molto aggressivo”

Uno dei nuovi acquisti del Milan è Ruben Loftus-Cheek. Proprio il centrocampista rossonero ha parlato in conferenza stampa da Las Vegas, soffermandosi su vari temi: “Arrivare in un nuovo Paese è sempre una sfida, ma i compagni mi stanno aiutando molto. Mi sento veramente bene, sono nel posto giusto. Pioli? Vuole un calcio molto aggressivo, stiamo imparando i meccanismi e più giochiamo più ci troviamo bene. Stiamo lavorando bene, dispiace aver perso le prime due amichevoli ma abbiamo giocato bene, contro il Barcellona possiamo fare una buona partita. Quest’anno sarà molto importante per me, a causa dell’infortunio ho perso un po’ il feeling con il gol, spero di poterlo recuperare”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek