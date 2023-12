Loftus-Cheek: “Siamo molto delusi. Scudetto? Inutile dirlo adesso, ora dobbiamo guardare una partita alla volta”

Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 2-2 esterno sul campo della Salernitana: “Delusi o soddisfatti? Assolutamente no, non siamo soddisfatti: siamo molto delusi. Volevamo tanto la vittoria, ma abbiamo rischiato di perdere. Ci molto dispiace per i tifosi. Davvero difficile da spiegare. L’unica cosa è lavorare sodo: parleremo, analizzeremo la situazione e lo faremo già da domani”.

Infine, sullo scudetto: “Inutile dirlo adesso, dobbiamo guardare ad ogni singola partita e solo dopo averne vinte un po’ di fila potremo dire se ci crediamo ancora o no”.

Foto: Instagram Milan