Loftus-Cheek: “Siamo molto carichi per l’Atalanta. Vincere trofei è l’obiettivo minimo per il Milan”

Il Milan sfiderà l’Atalanta domani sera per i quarti di finale di Coppa Italia, in una sfida che per i rossoneri rappresenta l’occasione di vendicarsi dopo la sconfitta per 3-2 subìta lo scorso 9 dicembre a Bergamo. Intervistato ai microfoni di “SportMediaset”, Ruben Loftus-Cheek ha parlato così alla vigilia del match: “Dopo essere stato qui sei mesi per me è chiaro che il calcio italiano è più tattico, ed è un campionato molto difficile. Tutte le squadre sono tatticamente organizzate con e senza palla da rendere ogni partita complicata. Ho accettato la sfida di continuare a giocare il più possibile in un campionato fantastico”.

Sulla sfida con l’Atalanta:”Un calciatore vuole vincere tutte le partite, ma a volte non è possibile. Siamo molto carichi per la sfida contro l’Atalanta, specialmente dopo che abbiamo perso contro di loro in campionato. Abbiamo dunque l’opportunità di giocare nuovamente contro di loro ed ottenere una vittoria. Siamo motivati”.

Infine, su Ibrahimovic: “E’ un idolo qui al Milan. Dal momento che è tornato nel gruppo ci ha parlato e io sono completamente d’accordo con lui che in questo club vogliamo vincere tutte le partite nel migliore dei modi e vincere trofei. Penso che sia l’obiettivo minimo per una squadra come il Milan”.

Foto: Instagram Loftus