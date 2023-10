Loftus-Cheek: “Sento il Diavolo in me, qui sono libero. Siamo i più forti”

Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek è stato intervistato dal settimanale de La Gazzetta dello Sport SportWeek, che uscirà sabato mattina. Questa l’anticpazione che si legge nella prima pagina dell’allegato della rosea: “Sento il Diavolo in me. Qui sono libero, è come tornare bambino. Siamo i più forti. Florenzi il più matto, Leao il più bello, Adli il più elegante, Maignan il leader“.

Foto: Instagram Milan