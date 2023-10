Loftus-Cheek: “Quando ero al Chelsea non giocavo nella mia posizione, al Milan ho la mente libera”

Intervistato da SportWeek, il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek ha parlato del suo passato al Chelsea e del suo approdo al Milan:

“A Londra non giocavo quanto avrei voluto e andavo in campo in posizioni in cui non potevo esprimermi. L’ultima stagione è stata molto complicata. Al Milan ho la mente libera e faccio la mezzala come mi piace: è come tornare bambini, quando si giocava a a pallone senza pensieri. Questo è lo stato mentale in cui voglio andare in campo: in campo vuoi divertirti, goderti il tuo gioco, avere anche il piacere di lavorare duro”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek