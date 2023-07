Loftus-Cheek: “Pulisic arriverà domani, ci darà una grande mano. Io voglio essere un leader di questa squadra”

Giornata di presentazioe in casa Milan per il centrocampista Loftus Cheek. Questa un’altra parte delle sue parole della conferenza stampa: “Pulisic arriverà domani. Ci siamo già sentiti, ci darà una grande mano. Gli ho detto che deve dare tutto perché è tra i migliori al mondo”.

Arrivi in un centrocampo da ricostruire…

“Sì, sono pronto. Ho avuto degli infortuni, ora mi sento bene, per aiutare la squadra e essere anche un leader”.

Hai parlato con Pioli? “Prima di firmare col Milan un elemento importante era discutere con lo staff della mia posizione. Come ho già detto, al Chelsea avevo ricoperto ruolo differenti. Sul campo cerco di dare il mio meglio, quindi cerco di fare al meglio quello che l’allenatore mi chiede. Sono felice di poter essere qui”.

Cosa ti ricorda del Milan del passato? “Kakà, Pirlo, tantissimi campioni, una grandissima squadra… Non potevo dire di no, anche per fare una nuova esperienza all’estero. Si tratta di una grande opportunità per mostrare a tutti il mio talento e cercare di eccellere”.

Milan trampolino per tornare in nazionale? “Ritornare in nazionale è un obiettivo importante, ma ora voglio concentrarmi su cosa fare qui al Milan. Non è la mia priorità riconquistare la nazionale inglese”.

Come te la cavi nei calci piazzati? “Sono alto, so essere efficace difensivamente di testa sui calci piazzati, ma spero di dare un grande contributo anche in fase offensiva”.

Sul ruolo: “Mi sento a mio agio nel centrocampo a 3, anche nel Chelsea Academy giocavo col 4-3-3 e ci sono abituato. Forse per questo sono stato così efficace con Sarri. Sono felice se verrà scelta questa opzione, ma mi adeguo a cosa sceglie l’allenatore”.

Foto: Instagram personale