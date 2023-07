Loftus-Cheek: “Onorato di essere al Milan. Amavo Kakà, giocare a San Siro è incredibile”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato le prime parole da centrocampista rossonero: “È una sensazione speciale, inizia un nuovo capitolo per me dopo essere stato per vent’anni al Chelsea. È un momento speciale per me, staccarmi dal club e cominciare un nuovo capitolo. Il Milan è qualcosa di incredibile, avere l’opportunità di giocare a San Siro, un club con questa storia, con le leggende che ci hanno giocato, è un onore per me indossare questa maglia. Seguo il Milan specialmente da quando c’è Tomori. Penso che Fik sia un esempio fantastico per come ha affrontato questa nuova sfida lontano dall’Inghilterra e per il successo che ha avuto. Il fatto che sia riuscito a vincere lo scudetto con il Milan e abbia raggiunto traguardi importanti con il club mi ha dato una grande spinta per farmi venire qui”.

Poi ha proseguito parlando del suo arrivo in rossonero: “Ho sempre voluto venire, quando ho affrontato il Milan in Champions ho sentito cosa vuol dire giocare a San Siro, nonostante fossi un avversario. Allo stadio si sentiva una grande atmosfera, è incredibile”. E su Kakà: “Amavo guardare Kakà, era eccezionale con la palla al piede. Giocare con la palla al piede è uno dei miei punti di forza e Kakà era tra i migliori con questa qualità, per questo era uno dei miei preferiti”.

Infine, spazio anche al messaggio per i tifosi: “Ciao ragazzi. Sono onorato di essere al Milan, non vedo l’ora di indossare questa maglia e giocare la prima partita davanti a voi. Grazie per il supporto che mi avete già dato, non vedo l’ora di vedervi tutti”.

Foto: Instagram Milan