Loftus-Cheek: “Nel Milan abbiamo il dovere di vincere, che sia lo scudetto o la Champions. Primi mesi fantastici”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato protagonista di un incontro con alcuni fortunati tifosi rossoneri all’AC Milan Store Downtown in Galleria San Carlo.

Queste le sue parole: “È molto bello incontrare i tifosi. Sono stati dei primi mesi fantastici con il Milan e riuscire a trovare la prima vittoria lunedì è stato perfetto. Adesso pensiamo a sabato, quindi tutto bene”.

Sulla prima di campionato:“È stata una gara molto difficile. Riuscire a mantenere la porta inviolata e a vincere è stato perfetto. Adesso vogliamo dare continuità e continuare a migliorarci”.

Dopo un mese, sono cambiati i suoi obiettivi?

“Penso che come squadra e come singoli del Milan abbiamo il dovere di pensare di vincere: sia che sia la Champions o lo Scudetto”.

Cosa pensa di Pulisic? “Ho giocato con Christian per un po’. È un top player e un gran talento. A Milano ha una grande opportunità in cui può mostrare tutte le sue qualità e quello che sa fare. È stato un esordio perfetto per lui. Vogliamo spingerci a vicenda e aiutarci a vicenda per migliorare”

Su Pioli: “Abbiamo una ottima relazione e spero migliorerà quando imparerò l’italiano: al momento è ancora un po’ difficile. Spero di iniziare a imparare l’italiano presto”.

Sta bene a Milano? “È diverso, ora fa molto molto caldo. Ma le persone e i tifosi sono fantastici. Non vedo l’ora di giocare a San Siro e sentire la passione dei tifosi”.

Un messaggio ai tifosi? “Vogliamo vincere ogni partita: abbiamo una grande squadra, top player. Penso che possiamo raggiungere obiettivi importanti quest’anno. Lavoreremo il più possibile e vi ringrazio per il vostro supporto nella prima sfida a Bologna e non vedo l’ora di conoscervi a San Siro”.

Foto: Instagram personale