Loftus-Cheek lancia il Milan, pareggio di Samardzic: 1-1 all’intervallo

E’ finito il primo tempo a Udine, è 1-1 tra i padroni di casa e il Milan. Un primo tempo che farà parlare di sè non solo di calcio ma anche di razzismo, Il Milan fa la partita. A 15′, grande chance di Giroud, grande parata di Okoye sul francese. Il Milan cresce e passa al 32′, anche con merito. Grande azione di Leao, palla in mezzo doveaccorre Loftus-Cheek che insacca di sinistro il vantaggio rossonero.

Accade poi un episodio spiacevole. Udinese-Milan è stata sospesa per 5 minuti, al 33’ per cori razzisti nei riguardi di Maignan. La gara è ripresa dopo uno stop di circa 5 minuti con il Milan che aveva inizialmente lasciato il campo.

Al rientro, immediato pareggio dell’Udinese. Azione straordinaria dell’uomo mercato Samardzic, che al 42′ trova la rete del pareggio colpendo i rossoneri, ancora non mentalmente in partita dopo l’episodio Maignan.

Finisce così il primo tempo a Udine, 1-1.

