Loftus-Cheek: “La mia stagione con Sarri è stata la migliore, voglio ripeterla. Kakà è stato una fonte di ispirazione”

Conferenza stampa di presentazione in casa Milan per il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, che arriva dal Chelsea.

Queste le parole dell’inglese: “Ricordo San Siro in Milan-Chelsea. In quella partita fu per noi uno stupore sentire quel rumore nello stadio, tutti fischiavano e il sostegno dei fan era veramente straordinario, non lo avevo mai visto fino a quel momento. Una grande emozione anche per noi giocatori”.

Hai parlato con Tomori? “Ho parlato molto con Tomori, gli ho chiesto come è il Milan e lui mi ha detto che mi piacerà moltissimo, che è una città bellissima, che la squadra è straordinaria e che la passione dei tifosi ti sostiene al 100%. Prima di parlare con lui sapevo che il Milan vanta una storia di lunga data di cui avrei voluto far parte. Non parlo ancora l’italiano, ma Fik mi ha aiutato anche in questo”.

Hai ricordi dei grandi centrocampisti del Milan? “Amavo particolarmente vedere come giocava Kakà, davvero straordinario come gestiva la palla. Non che mi voglia paragonare a lui, ma è una fonte di ispirazione il modo in cui gestiva la palla. Anche Pirlo, straordinario”.

Hai scelto il numero 8… “Capisco bene quale sia il peso legato al numero 8. Penso che dimostri la mia ambizione nel supportare a pieno la squadra”.

Qual è l’obiettivo di quest’anno? “Questa stagione per il Milan mira a un miglioramento costante. Dovremo cercare di vincere ogni gara”.

La migliore stagione con Sarri: “La stagione con Sarri fu la migliore dal punto di vista dei numeri, il ruolo che ricoprivo con lui era il mio preferito. Durante la carriera ho giocato in diversi ruoli, ma in quello mi sentivo più a mio agio (da mezzala, ndr), nel quale posso dare il maggiore contributo alla squadra, e venire al Milan per giocare nella mia posizione preferita è una cosa molto importante. Gli ultimi anni ho giocato molto in difesa per un po’ infortuni, ma non è la mia posizione preferita. Da mezzala per cercare di tornare ai numeri di Sarri”.

Contatti in passato: “Maldini mi aveva già detto che il Milan era rimasto colpito dalle mie prestazioni dopo Milan-Chelsea, ma poi sono rimasto concentrato sul Chelsea. Poi questa ipotesi era balenata con i responsabili e alla fine si è concretizzata”.

