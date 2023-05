Loftus-Cheek, il pupillo di Sarri e quelle tracce inglesi (retrodatate) sul Milan

Ruben Loftus-Cheek è un pupillo di Maurizio Sarri che in più occasioni ha provato a portarlo alla Lazio, andando spesso a sbattere su in ingaggio troppo oneroso. Il classe 1996 è in scadenza di contratto con il Chelsea tra poco più di un anno, con l’arrivo di Pochettino potrebbe essere costretto a cambiare aria e l’Italia sarebbe una destinazione gradita. Già lo scorso 4 maggio (dopo le voci addirittura di marzo) il London Evening lo aveva accostato, parlando di un interesse concreto del Milan e della necessità di ridimensionare l’ingaggio non lontano dai 4 milioni di sterline. Stamattina, come nei giorni scorsi, il suo nome è stato rilanciato da qualche quotidiano in Italia, prendendo spunto da quanto anticipato in Inghilterra. Il centrocampista duttile, in grado di ricoprire più ruoli, sta quindi pensando a una nuova esperienza, Milan compreso. Ma il centrocampista inglese non è l’unico nella lista osservati rossonera. Infatti, come vi avevamo raccontato ieri, c’è anche Daichi Kamada, centrocampista in scadenza con l’Eintracht Francoforte.

Foto: Instagram Loftus-Cheek