Loftus-Cheek, il pupillo di Sarri che può diventare un jolly per il Milan

Ruben Loftus–Cheek sarà un nuovo giocatore del Milan. Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, il club rossonero è tornato con irruenza sul centrocampista inglese arrivando alla fumata bianca. Un profilo che sarebbe piaciuto anche a Maurizio Sarri, che a lungo aveva chiesto il suo pupillo alla Lazio. I due si erano trovati a Londra durante la parentesi del tecnico italiano al Chelsea, una stagione fondamentale che segnò la consacrazione di Loftus-Cheek in Blues dopo i prestiti al Crystal Palace e Fulham. È il classico box-to-box di grande fisicità, ma senza rinunciare alla tecnica. Il classico centrocampista moderno, svolge perfettamente la fase di interdizione e quella di costruzione. In carriera ha giocato in praticamente tutti i ruoli del campo: il difensore centrale lo ha fatto con Tuchel, che lo schierava anche esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1. Conte invece lo faceva addirittura giocare centravanti, mentre Josè Mourinho lo vedeva benissimo da trequartista nel 4-2-3-1 a supporto della punta. Il suo ruolo, comunque, resta il centrocampista centrale, con licenza di abbassarsi a mediano, compiti che ha avuto per tutta la stagione attuale nelle 23 partite in cui è sceso in campo. E adesso sarà un jolly per Stefano Pioli.

Foto: Instagram Lofturs-Cheek