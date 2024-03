Loftus-Cheek: “Ibrahimovic è di grande aiuto: ci sprona sempre a dare il massimo”

Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek, in un’intervista rilasciata alla pagina Cronache di Spogliatoio, ha parlato del nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic nella società rossonera, esprimendosi sull’apporto che può dare alla squadra la presenza dell’ex attaccante svedese, e del rapporto di amicizia che lo lega al compagno di squadra Tijjani Reijnders. Queste le sue parole:

“Ibrahimovic? Lui è un grande aiuto da quando è arrivato in questo ruolo. È sempre fuori dallo spogliatoio, ad aspettare che passiamo, per incoraggiarci. Parla con tutti al campo, è una persona e un leader fantastico. Ti sprona a dare il massimo. Mi dice di buttarmi in area: ‘Prova, prova!’. Ed essere decisivo. Ho giocato in molte posizioni in carriera. Nel ruolo attuale mi sento bene. Pioli mi dà continuamente feedback, anche attraverso i video. Il suo inglese… sta migliorando giorno dopo giorno! Lavoro con il mister e il suo staff sull’analisi del mio gioco, penso sia importante questo strumento nel calcio di oggi: guardare le partite, vedere dove e come migliorare. Con Reijnders siamo amici. Siamo arrivati insieme al Milan ed entrambi parlavamo inglese, quindi ci ha aiutato a conoscerci meglio. Recentemente è diventato padre e infatti lo chiamo ‘Papà’. Non ho ancora visto suo figlio, ma non vedo l’ora. È una persona eccezionale”.

Foto: Instagram Loftus Cheek