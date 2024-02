Loftus-Cheek: “Giocare per il Milan era un’opportunità allettante. Atmosfera incredibile quando scendiamo in campo a San Siro”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista giunto al Milan la scorsa estate dal Chelsea, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’Uefa a due giorni dalla sfida di ritorno con il Rennes, valida per il ritorno del play off di Europa League. Queste le sue parole sull’avventura vissuta fin qui con la maglia rossonera: “L’opportunità è arrivata e penso che fosse un’ottima opportunità da prendere. Ho parlato con mister Pioli prima di arrivare al Milan e mi ha spiegato come gli piace giocare, quali sono le ambizioni per la stagione e come potevo essere utile al squadra. E’ stata una conversazione che mi è piaciuta molto ed ero molto entusiasta. Il club è grandioso, poi lo stadio, la storia del club, era allettante venire al Milan.

Il calciatore ha poi continuato: “I miei compagni di squadra sono brillanti. Sono tutti fantastici, hanno grande talento. E ovviamente anche lo staff tecnico è ottimo. Poi lo stadio e i tifosi: c’è un’atmosfera incredibile quando giochiamo a San Siro. Anche nelle trasferta i nostri tifosi si fanno sentire, ci danno tutto il loro supporto che è sempre molto forte.”

Foto: Twitter A.C. Milan