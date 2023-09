Loftus-Cheek: “Derby? I compagni mi hanno detto che capirò da solo l’atmosfera”

Intervistato ai canali ufficiali della Serie A, il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek ha raccontato le sue sensazioni in vista del derby con l’Inter, in programma domani dalle 18.00. Ecco le sue parole:

“Ho chiesto ai miei compagni com’è l’atmosfera. Mi hanno detto che non si può spiegare a parole e che lo capirò da solo. Non vedo l’ora di giocare una partita così. So quanto è importante per i tifosi e per il club. Queste sono le partite che tutti sognano di giocare. L’Inter? Sono sicuri di sé. Sarà una partita avvincente, siamo partite forti entrambi, ci sarà un’atmosfera da sogno. E’ un onore poter giocare questa partita“.

Foto: Instagram Loftus Cheek