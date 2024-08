Loftus-Cheek: “Crediamo in Fonseca. Morata è un top player, non vedo l’ora di giocarci”

Ultimi giorni di tournée americana per il Milan, che negli USA ha raccolto due vittorie di prestigio con Manchester City e Real Madrid. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha così parlato:: “Ci alleniamo durissimo, molto intensamente, e va benissimo. Ci incoraggia sempre a fare domande, vuole far passare i suoi concetti il più in fretta possibile. Mi sembra molto umile, a contatto con la realtà. Cosa ci chiede? Cose diverse. Contro City e Real abbiamo giocato davvero un buon calcio e possiamo ancora migliorare in fretta”.

Poi ha proseguito: : “Noi centrocampisti dobbiamo giocare vicini per combinare. Come squadra vogliamo costruire dal basso, dobbiamo avere sempre delle opzioni per giocare la palla. In alcune situazioni mi trovo a essere il calciatore più avanzato, ma dipende dalle rotazioni. Ci muoviamo molto”.

Su Morata: “E’ un top player, ha vinto tantissimo in carriera e avere un calciatore così può solo aiutarci. Non vedo l’ora di giocare con lui. Alvaro e Giroud sono simili perché hanno vinto tantissimo, hanno esperienza. Nel poco tempo che abbiamo condiviso a Londra, ho capito che Morata è una persona gentilissima e lavora duro: con uno così non ti stupisci se arrivano i trofei. E poi è il capitano della Spagna, porta comunicazione e leadership. Sarà ottimo per noi. Non vedo l’ora che giochi qui e sia un leader per questa squadra”

Infine:: “Questo gruppo ha la spinta per fare meglio ogni anno, lo vedo chiaramente. Abbiamo un nuovo coach e crediamo in lui, sappiamo che cosa vuole e andiamo dritti con le sue idee. Dobbiamo avere fiducia nella squadra”. E dopo 10 gol nella passata stagione, il centrocampista alza il tiro a livello personale: “Dieci gol nel prossimo campionato… si può fare”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek