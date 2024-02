Loftus-Cheek: “Abbiamo le qualità per vincere l’Europa League”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Europa League vinta per 3-0 contro il Rennes: “Missione compiuta? Non ancora. Stasera abbiamo fatto una buona prestazione, sapevamo di dover vincere per metterci nelle condizioni migliori in vista del ritorno ma siamo soltanto a metà strada. Cerco sempre di divertirmi sul campo, ho la possibilità di giocare in un palcoscenico europeo e mi sento a mio agio. Ho giocato in diversi ruoli a centrocampo, la posizione attuale mi consente di stare più vicino alla porta avversaria: cerco sempre di farmi trovare libero negli ultimi metri di campo per fare gol e assist, stasera sono riuscito a segnare una doppietta”.

Poi ha proseguito: “Quota 10 gol? Penso che non sia così importante il numero di gol. Bisogna ragionare di squadra e di partita in partita, poi si vedrà”.

Infine: “Milan ha le qualità per vincere l’Europa League? Penso di sì, ma c’è da pensare di volta in volta. Abbiamo le qualità per vincere l’Europa League”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek