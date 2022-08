Lodi, c’è il Nottingham Forest in pressing. Anche l’Atletico su Reguilon

Giro di esterni sinistri in corso. Renan Lodi potrebbe lasciare presto l’Atletico Madrid, è sempre stato nella lista dei cedibili, era stato accostato alla Juve senza che ci fosse mai stata una trattativa davvero calda. Infatti, adesso ci sta provando il Nottingham Forest che ha un budget infinito e che é stato già grande protagonista sul mercato. Trattativa in corso e pressing Nottingham. A quel punto l’Atletico Madrid potrebbe andare su Sergio Reguilon, in uscita dal Tottenham e che anche la Lazio ha seguito negli ultimi giorni.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid