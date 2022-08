Un nuovo difensore centrale per la Cremonese: si tratta di Luka Lochoshvili, difensore centrale georgiano classe 1998, in forza al Wolfsberger. Una notizia del 28 luglio, anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia: la trattativa è ormai a un passo dalla definizione, traguardo vicino, operazione leggermente inferiore ai 2 milioni e Verona scavalcato.

Foto: logo Cremonese