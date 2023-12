L’occhio nero di Icardi sui social e la reazione di Dzeko: “Ora piangono”

Il big match tra Galatasaray e Fenerbahce è finito a reti inviolate. Le due squadre di Istanbul, divise da una feroce rivalità, si stanno contendendo il campionato turco, capolista a pari punti. E lo scontro diretto, ha generato polemiche a non finire. Prima un’accesa lite in campo tra i due, poi un botta e risposta sui social. L’oggetto della disputa è stato e continua ad essere l’occhio nero con il quale Mauro Icardi ha terminato la gara. Wanda Nara, moglie e agente di Maurito, ha condiviso una foto nella quale entrambi mostrano un occhio nero.

“Coloro che vogliono giustizia solo per se stessi stasera hanno continuato a manipolare il calcio turco da ogni canale. Condividiamo ciò che il comitato arbitrale, la sala VAR e 26 telecamere non possono vedere e ci vergogniamo per loro! Speriamo che un giorno chi ha portato il calcio turco a questo punto si vergogni…”, ha scritto in una nota ufficiale sui social il Galatasaray. Ma a saltare all’occhio è il commento di Edin Dzeko, attaccante del Fenerbahce, che ha risposto così: “Ha colpito con la testa il palo, poi l’ha messo su Instagram e ora piangono per un rigore… è proprio tipico loro, imbarazzante”.

Foto: Instagram Mauro Icardi