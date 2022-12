Locatelli: “Vicende societarie della Juve? Ci siamo sempre sentiti responsabilizzati”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky sul momento in casa Juve.

Queste le sue parole: “Le vicende societarie? Abbiamo saputo quello che è successo come voi, noi però dobbiamo pensare a giocare come abbiamo sempre fatto. Ci siamo sempre sentiti responsabilizzati. Essere tra i più ansiani in questa amichevole fa un certo effetto, ma va bene così, il calcko va avanti e bisogna dare spazio a nuovi talenti”.

Foto: Instagram personale